Der Lenker konnte keinen gültigen Fahrausweis vorlegen, der Beifahrer hatte eine kleine Menge Betäubungsmittel bei sich. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen.

Bei den Fahrzeuginsassen handle es sich um deutsche Staatsangehörige im Alter von 29 und 46 Jahren, teilte das Polizeipräsidium Freiburg am Freitag mit. Das Auto war am Donnerstag in Lörrach entwendet worden.