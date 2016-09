Zum Unfall kam es am Sonntag kurz nach halb drei Uhr am Nachmittag. Der Motorradlenker fuhr von der A22 her in den Kreisel ein. Der Autolenker fuhr von der Netzenstrasse her in den Kreisel und traf den Töff, worauf dieser auf die Fahrbahn stürzte.

Die verletzte Beifahrerin des Motorrads musste ins Spital gebracht werden. Der Tunnel blieb nach dem Unfall in Fahrtrichtung Olten rund eine Stunde gesperrt.

Zum Unfallhergang sucht die Polizei Zeugen, wie sie am Montag mitteilte.