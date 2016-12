Am Montag, 5. Dezember 2016, kam es um 14.30 Uhr auf der A1 innerhalb der Überdachung Neuenhof zu einem Unfall zwischen fünf Autos. In Richtung Bern hatte sich ein Stau gebildet, wodurch mehrere Fahrzeuge stark bremsen mussten. Auf dem mittleren Fahrstreifen kam es so zu einer Auffahrkollision mit fünf Autos, schreibt die Kantonspolizei.

Die Bergung der teilweise ineinander verkeilten Autos dauerte etwa eine Stunde. Zwei Beteiligte klagten über Rücken- und Nackenschmerzen. Sie wurden zur Untersuchung ins Spital gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30'000 Franken. (chg)