Ein Anwohner hörte am Freitag um 0.40 Uhr einen lauten Knall. Als er nachschaute sah er, dass bei einem Gebäude an der Klosterstrasse ein Feuer loderte. Die alarmierte Feuerwehr fand in der Folge einen in Flammen stehenden Stapel mit Brennholz vor.

Sie konnte das Feuer gerade noch löschen, bevor dieses auf die aus Holz gebaute Scheune übergreifen konnte. Mit direkt angebautem Wohnhaus gehört diese zu einem Landwirtschaftsbetrieb.

Noch in der Nacht zeigte sich, dass vermutlich die gleiche Täterschaft im gleichen Wohnquartier auch eine Thuja-Hecke in Brand gesetzt hatte. Der betroffene Hauseigentümer konnte die Flammen selber löschen. Der gesamte Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

Auf dem Brandplatz fand die Kantonspolizei einen Deospray als mutmasslicher Brandbeschleuniger sowie eine Spraydose mit rosaroter Farbe. Damit hatte die Täterschaft in der Nähe auch die Strasse versprayt. Zudem konnte die Polizei angesengte Überreste eines Brettspiels (Kugelbahn) sicherstellen.

Die Mobile Einsatzpolizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) sucht Augenzeugen und nimmt Hinweise zur Täterschaft entgegen.