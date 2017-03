Er sei nach kurzer Krankheit infolge einer Gehirnoperation in einem Spital in Johannesburg friedlich gestorben, hiess es weiter. Kathrada war Mitglied der kommunistischen Partei (Sacp) und Generalsekretär des oppositionellen Indian Congress in der Nordprovinz Transvaal.

Er gehörte zum Oberkommando der von Mandela geführten Guerilla-Organisation Umkhonto wesizwe (Speer der Nation), als er mit 34 Jahren verhaftet wurde. Gemeinsam sassen er und Mandela 26 Jahre im Gefängnis. Im Oktober 1989 wurde Kathrada freigelassen.