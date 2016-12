Rückschlag für die bilateralen Beziehungen

Der Zwischenfall könnte ein Rückschlag für die bilateralen Beziehungen sein. Ankara und Moskau hatten sich zuletzt wieder deutlich angenähert, nach einer schweren Krise 2015. Damals hatte die Türkei einen russischen Kampfjet im Grenzgebiet zu Syrien abgeschossen, der Kreml verhängte Sanktionen.

In den vergangenen Tagen hatte es in der Türkei wiederholt Proteste vor den Botschaften des Iran und Russlands wegen deren Unterstützung für die Offensive der syrischen Regierungstruppen gegen die Rebellen im syrischen Aleppo gegeben. In der türkischen Bevölkerung ist die Empörung gross über das Vorgehen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad in der nordsyrischen Grossstadt, die inzwischen von der syrischen Armee fast vollständig von den Rebellen zurückerobert wurde.

Erdogan unterrichtet Putin

Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach dem Attentat seinen russischen Kollegen Wladimir Putin über die ersten Ermittlungsergebnisse informiert. Nach Angaben aus türkischen Regierungskreisen telefonierten beide Staatschefs am Montagabend miteinander.

Einzelheiten des Gesprächs wurden nicht bekannt. Das türkische Aussenministerium betonte in einer Stellungnahme, man werde es nicht zulassen, dass der Anschlag "einen Schatten auf die türkisch-russische Freundschaft" werfe.

Die Syrien-Verhandlungen in Moskau sollen trotz des Anschlags wie geplant am Dienstag stattfinden. Das Treffen von Ministern der Türkei, Russlands und des Irans stehe weiter auf der Tagesordnung, sagte der russische Aussenpolitiker Leonid Sluzki am Montag nach Angaben der Agentur Interfax. "Trotz dieser Tragödie sollten wir konstruktiv arbeiten", sagte der Chef des aussenpolitischen Ausschusses der Staatsduma.

Moskau und Teheran unterstützen den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Die Türkei will eine Zukunft für Syrien ohne Assad. Sluzki sprach sich auch für eine Fortsetzung der Beziehungen mit Ankara aus. Nach der Bluttat sei es wichtig, den "gesunden Menschenverstand" zu benutzen.

Sein Kollege Viktor Oserow vom Sicherheitsausschuss sprach von einem Anschlag auf das russisch-türkische Verhältnis. Die Drahtzieher wünschten sich offenbar eine Eintrübung der bilateralen Beziehungen.

Die Tat löste weltweit Bestürzung aus. "Ich war zutiefst erschüttert, von dem unfassbaren Angriff auf Botschafter Andrej Karlow heute Nachmittag in Ankara zu hören", schrieb die EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini in einer Botschaft an Aussenminister Sergej Lawrow.

Die deutsch Regierung verurteilte den tödlichen Angriff "auf das Schärfste". Es handle sich um eine "sinnlose Tat", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Wir verurteilen diesen Akt der Gewalt", erklärte in Washington auch der Sprecher des US-Aussenministeriums, John Kirby.

Der französische Aussenminister Jean-Marc Ayraut teilte mit, er habe mit Bestürzung von der Attacke auf den Diplomaten in Ankara erfahren. "Frankreich verurteilt diese niederträchtige Tat. Nichts kann Gewalt und Terrorismus rechtfertigen", so Ayrault. Auch die Regierung in London sowie die Vereinten Nationen (UNO) zeigten sich bestürzt.

Das mit Russland verbündete Syrien sprach von einem "feigen Angriff" und "abscheulichen Verbrechen". Dieses zeige die Notwendigkeit, "alle Massnahmen zu ergreifen, um den Terrorismus zu bekämpfen", erklärte das Aussenministerium in Damaskus.