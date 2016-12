Die Drohung durch einen unbekannten Anrufer war nach 20.45 Uhr bei der Polizei eingegangen. Demnach sollte eine Bombe in einem Parkhaus an der Förrlibuckstrasse in Zürich in absehbarer Zeit explodieren, wie die Polizei in der Nacht auf Samstag mitteilte. Mit Sprengstoffspürhunde wurde das Gebäude durchsucht, verdächtige Gegenstände kamen dabei aber keine zum Vorschein.

Kurz vor Mitternacht konnten die evakuierten Personen in das Gebäude zurückkehren. Die Absperrungen wurden aufgehoben. Detektive der Stadtpolizei haben die Ermittlungen hinsichtlich des unbekannten Täters aufgenommen.