Die Justiz im westafrikanischen Burkina Faso hat den letzten Regierungschef des 2014 gestürzten Präsidenten Blaise Compaoré wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft genommen. Luc Alphonse Tiao befinde sich seit Freitagmorgen in einem Gefängnis in Ouagadougou.