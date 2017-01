"Das ist ein Terrorangriff", sagte Istanbuls Gouverneur Vasip Sahin am Sonntagmorgen am Anschlagsort. Ein Angreifer habe sich Zugang zum Club verschafft, indem er am Eingang einen Polizisten und einen Zivilisten erschossen habe.

Die Nachrichtenagentur DHA meldete, nach ersten Informationen seien zwei Terroristen verkleidet als Weihnachtsmänner in den Nachtclub eingedrungen und hätten das Feuer mit automatischen Waffen eröffnet. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete dagegen, ebenso wie Gouverneur Sahin, dass ein einzelner Bewaffneter in den Club am Bosporusufer eingedrungen sei.

Laut DHA befanden sich zum Zeitpunkt des Angriffs 700 bis 800 Menschen zu Silvesterfeierlichkeiten im Club. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie zahlreiche Kranken- und Polizeiwagen vor dem Club Reina standen. Es ist eines der grössten und bekanntesten Lokale der Stadt.

Warnung wegen Terrorgefahr

Aus Angst vor möglichen Anschlägen waren in der Silvesternacht Medienberichten zufolge 17'000 Polizisten in Istanbul im Einsatz. An der zentralen Ausgehmeile Istiklal Caddesi kontrollierten Sicherheitskräfte die Zugänge und durchsuchten Taschen.

Die deutsche Botschaft hatte in einer Mitteilung an Deutsche angesichts der Terrorgefahr mitgeteilt: "Die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen und Festlichkeiten an Silvester und Neujahr sollte verantwortungsvoll geprüft werden."