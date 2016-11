Zwar wurde der Vorfall, der sich bereits am 29. September ereignet hat, auf Video aufgezeichnet. Vom Mann fehlt aber seither jede Spur, so dass die Polizei die Bevölkerung jetzt zur Mithilfe bei der Fahndung aufrief.

Die Aufzeichnungen zeigen, wie sich der Mann um 16.30 Uhr Ortszeit in der West 48th Street zwischen Fifth Avenue und Sixth Avenue - ganz in der Nähe vom Rockefeller Center und der Radio City Music Hall - offenbar eine Unaufmerksamkeit der Sicherheitsleute im Lieferwagen zunutze machte.

Zu sehen ist, wie der Mann den Kübel zunächst mit zwei Händen, dann mit einer Hand packt. Er hält einen Augenblick inne, setzt den Behälter kurz ab. Dann greift er den Henkel, überquert die Third Avenue und verschwindet. Über den wertvollen Inhalt dürfte er sich zunächst nicht im Klaren klar gewesen sein.

Der 19-Liter-Aluminiumkübel samt dem Gold wog der Polizei zufolge 39 Kilogramm. Die Beamten suchen nach eigenen Angaben einen Latino im Alter zwischen 50 und 60 Jahren, der zum Zeitpunkt der Tat ein Hemd und eine gefütterte Weste zur Jeans trug - mit einer Umhängetasche.