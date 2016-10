Am Dienstagabend kurz nach 20.30 Uhr wurde in der Bahnhofspassage in Solothurn vor einem Imbiss ein 29-jähriger Mann angeschossen und «sehr schwer» verletzt. Er wurde per Ambulanz ins Spital gebracht. Ob er in Lebensgefahr schwebt, konnte die Kantonspolizei Solothurn am Mittwochmorgen nicht bestätigen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es im Vorfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen aus Sri Lanka, darunter befanden sich das Opfer, wie auch der Täter.