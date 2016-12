Am Montag, 5. Dezember 2016, war der Fahrer eines grauen Ford Transits auf der A3 Richtung Basel unterwegs. Um 15.50 überholte er bei Eiken einen weissen Sattelzug. Laut Aussagen des Lieferwagenfahrers schwenkte der Lastwagen in diesem Augenblick nach links aus. Um die drohende Kollision zu verhindern, wich der Ford nach links aus, wo er gegen die mittlere Leitplanke prallte. Laut der Kantonspolizei entstand am Lieferwagen ein Schaden in Höhe von rund 8000 Franken. Der Fahrer des Sattelschleppers fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die Mobile Einsatzpolizei in Schafisheim (062 886 88 88) bittet den Fahrer, sich zu melden. Gleichzeitig sucht sie Augenzeugen. (chg)