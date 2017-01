Der 31-Jährige war mit seinem Laster von Basel her in Richtung Delsberg unterwegs. Kurz nach ein Uhr am Mittag kam es zur seitlichen Kollision, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Wucht des Aufpralls drehte das getroffene Auto; es kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Der verletzte Autofahrer wurde ins Spital gebracht. Der Verkehr war in der Folge kurzzeitig lokal beeinträchtigt.