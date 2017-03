Festgenommen wurde der Tatverdächtige am Abend des 28. Februar nach einem Einbruchdiebstahl, wie die Baselbieter Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Gleichtags und am Vortag soll der Mann in Allschwil zu unterschiedlichen Tageszeiten drei Frauen sexuell angegangen und teilweise bedroht haben.

Der schweizerisch-serbische Doppelbürger befindet sich in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft und Polizei untersuchen, ob der Mann für ähnlich gelagerte Delikte verantwortlich ist.