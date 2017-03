In der Nacht auf den 6. März 2017 verübte eine bislang unbekannte Täterschaft in Bellach einen Einbruch in ein Fabrikgebäude. Für den Abtransport von gestohlenen Messingstangen entwendeten die Einbrecher einen Lieferwagen der geschädigten Firma. In der Zwischenzeit ist dieses Fahrzeug, ein Ford Transit 350L mit dem Kontrollschild SO 60310, laut Polizeimitteilung in den Niederlanden aufgefunden worden. Die Ermittlungen nach der Täterschaft werden weiterhin intensiv weitergeführt. (kps)