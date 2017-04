Eine Radaranlage erfasste den Wagen mit monegassischen Kontrollschildern innerorts an einer Stelle, an der die Höchstgeschwindigkeit 50 km/h gilt, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Eine Patrouille lokalisierte das Auto am selben Abend in St. Moritz und ermittelte den fehlbaren Lenker.

Der Mann wird verzeigt, wie es weiter heisst. Der ausländische Führerausweis wurde ihm vor Ort aberkannt. Der 54-Jährige musste zudem ein Bussgeld von 5000 Franken hinterlegen.