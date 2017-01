Ein Autofahrer fuhr am Freitag kurz vor 16 Uhr in Selzach auf der Solothurnstrasse in Richtung Solothurn.

Aus derzeit unbekannten Gründen geriet der Lenker auf das rechte Trottoir und kollidierte mit einem Kandelaber, wie die Solothurner Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Der Lenker wurde leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Das total beschädigte Auto musste mit einem Kran geborgen werden.