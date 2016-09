Glück im Unglück hatte am Freitagabend ein Autofahrer auf der A1 bei Brüttisellen: Sein Fahrzeug landete nach einem Selbstunfall auf dem Dach. Der 23-jährige Österreicher konnte mit nur leichten Verletzungen selber aus dem Auto klettern.

Allerdings entstand am Auto und an verschiedenen Einrichtungen grosser Sachschaden, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Der Mann war kurz vor dem Rastplatz Baltenswil-Nord in einer leichten Linkskurve geradeaus gefahren.

Sein Fahrzeug kollidierte in der Folge mehrmals mit einem Wildzaun, diversen Signalständern, einem Baum, Steinen und einem Hydranten. Die Unfallursache ist noch unklar.