Auf der Verkehrsinsel in der Fahrbahmitte stand sie still, da in ein Richtung Muhen fahrendes Auto sich dem Zebtrastreifen näherte und schliesslich anhielt. Als dann aber die Fussgängerin weiterging, fuhr das weisse Auto mit AG-Kontrollschildern ebenfalls wieder an und touchierte die 18-jährige Frau. Sie stürtzte und zog sich Schürfungen zu, wie die Kantonspolizei am Freitagmorgen mitteilt.

Nach dem Zusammenstoss habe die Autofahrerin zwar sofort angehalten und kurz die Autotüre geöffnet. Doch dann schien sie es sich anders überlegt zu haben und fuhr einfach weiter.

Die Kantonspolizei in Aarau sucht nun nach der Automobilistin und nach Augenzeugen des Vorfalls. Die Unfallverursacherin wird gebeten, sich bei der Kapo zu melden (Telefon: 062 836 55 55).