Am Samstag, 10. September 2016 organisiert der SportVerein Birmenstorf eine Zumba Party in der Mehrzweckhalle Birmenstorf. Von 14 bis 18 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, alle Facetten von Zumba fitness kennen zu lernen. Für diese Party ist es dem SportVerein gelungen, die Instruktoren Mel & Cossed - die einmalige Mischung aus kubanischem Blut mit deutscher Coolness , Pina - unsere Salsa Queen aus Wettingen, Vera - das Energiebündel und Domi Bart - Show and Entertainment at its best, zu verpflichten.

Die Teilnahmegebühr beträgt CHF 25.00 für Erwachsene, für Familien (2 Erwachsene, 2 Kinder) CHF 40.00. Kinder sind in Begleitung von Erwachsenen gerne willkommen. Eintritt ab 13:30 Uhr, Beginn der Lektionen um 14:00 Uhr.

Samstag, 10. September 2016, 14 Uhr bis 18 Uhr, Türöffnung 13:30 Uhr, Mehrzweckhalle Birmenstorf