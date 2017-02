Der Einladung an die Mitglieder des Gewerbevereins Fislisbach zum Znüni bei der Firma Peterhans, Schibli & Co. AG im neu umgebauten Schreinereibetrieb sind am Montag, 20. Februar 2017, über 30 Personen gefolgt.

Nach einer kurzen Begrüssung durch Präsident Marcel Wüest ergriff Beat Peterhans das Wort. Er stellte unter anderem die neuen Mitglieder der Geschäftsleitung vor, da Basti Spörri seit diesem Jahr den wohlverdienten Ruhestand geniesst. Er steht dem Betrieb aber weiterhin zur Seite.

Die Anwesenden bedienten sich gerne am reichhaltigen Buffet, welches keine Wünsche offen liess. Zum Abschluss konnten sich Interessierte noch einer Führung durch den Betrieb anschliessen. Unser herzliches Dankeschön geht an die Firma Peterhans, Schibli & Co. AG für die tolle Bewirtung.