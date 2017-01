Nach einer durchzogenen 1. Saisonhälfte waren wir gewillt, heute eine Reaktion zu zeigen und dass unser Gegner Birrhard, seines Zeichen Tabellenzweiter, war, machte die Aufgabe nicht gerade einfacher. Wir starteten konzentriert und hatten viel Ballbesitz. Wir wollten einen frühen Rückstand vermeiden, darum gingen wir das Spiel ruhig an und warteten geduldig auf unsere Chance. Roger war es, der die Chance packte und uns in Führung brachte. Nach dem ersten Tor kam Birrhard besser ins Spiel. Sie setzten sich in unserer Hälfte fest und provozierten so eine Strafe. Unser Boxplay ackerte und rackerte, musste sich am Ende doch geschlagen geben.

Birrhard hatte nun seine beste Phase, auch weil wir zu leger und zu naiv verteidigten. In der Verteidigung standen wir oft zu weit entfernt, was Birrhard ausnutzte. Bis zur Pause handelten wir uns einen Rückstand ein. Es stand 1:3. Mit diesem Resultat konnten wir gut leben, weil Birrhard sehr viele gefährliche Schüsse hatte, und wir ein paar Mal Glück hatten, dass sie die Präzision vermissen liessen.

Nach der Pause waren wir wie ausgewechselt. Die zweite Halbzeit war viel besser. Mit viel Power und Tempo kreierten wir Chance um Chance. Endlich konnten wir auch hinten unsere Leistung abrufen. Birrhard hatte es schwer in der Offensive. Erneut war es Roger, der die Kugel im Tor unterbrachte. Kurz darauf ereignete sich Komisches. Oli hatte den Ball und warf ihn aus. Der Ball landete bei einem Gegner, der den Ball zurück zum Torhüter spielte. Anstatt den Ball mit der Hand wegzuschlagen, wollte er den Ball wegkicken, verfehlte ihn aber und dann lag er auch schon im Tor. Das Spiel stand jetzt auf der Kippe. Wer würde das nächste Tor schiessen? Wie schon gesagt, war unsere Defensive sehr gut organisiert und Birrhard hatte es schwer. So kam es, dass Scharfschütze Roger, wer sonst, uns in Führung schoss.

Ab da spielten wir es clever und ruhig. Birrhard lief langsam die Zeit davon. Sie mussten reagieren und wir konterten. Zopf stocherte erfolgreich vor dem gegnerischen Tor und drückte den Ball über die Linie. Es hiess jetzt 5:3 für uns. Natürlich setzte Birrhard alles auf eine Karte und nahm den Torhüter raus. Das Überzahlspiel war aber nicht von Erfolg gekrönt.

Am Ende besiegten wir den Leader mit 5:3. Der Sieg tat uns gut und lieferte uns zwei wichtige Punkte.

White Horse Lengnau vs. UHC Kleindöttingen

Mit dem Match gegen Kleindöttingen begann bereits die Rückrunde. Kleindöttingen war auf dem ersten Platz klassiert und ein harter Brocken. Trotzdem glaubten wir an einen Exploit und wollten die gute Leistung aus der zweiten Halbzeit in dieses Spiel übertragen. Wie schon gegen Birrhard begannen wir ruhig. Leider liessen wir die Konzentration vermissen und kassierten zwei schnelle Gegentore. Wir mussten unbedingt reagieren, um nicht unter die Räder zu kommen. Eine Reaktion war sichtbar. Zuerst erzielten wir das 1:2 und dann noch den Ausgleich zum 2:2.

Unser Spiel war aber nicht gut genug. Kleindöttingen brachte uns immer wieder in Schwierigkeiten mit seinen schnellen Vorstössen. Immer wieder waren wir zu langsam und einen Schritt zu spät. Das bedeutete, dass wir wieder in Rückstand gerieten. Vor der Pause stand es 2:4.

Was sich nach der Pause abspielte, war nicht schön aus lengnauer Sicht. Kleindöttingen spielte uns mehrere Male aus, weil wir zu langsam waren und nicht bereit waren. Sie erzielten fünf Tore in Serie. Das Resultat war vernichtend 2:9. Klar hatten wir Nichts zu verlieren und versuchten das Unmögliche. Lange spielten wir in Überzahl und versuchten noch ein zwei Tore zu erzielen. Immerhin zeigte sich unser Überzahlspiel effizient und wir schossen noch drei Tore. Zum Schluss war das Resultat eindeutig. Wir verloren 5:9.

- Jeremias Baldinger