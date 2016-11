Am Samstag, 19. November ab 10.30 bis 16.00 Uhr, findet in der Mehrzweckhalle Dorf in Villmergen zum ersten Mal ein kreatives Weihnachtsbasteln für die ganze Familie statt. Der Verein Schule und Elternhaus liefert die Bastelideen, Material und steht mit Rat und Tat zur Seite. Die Kinder können aus 12 verschiedenen auserlesenen Geschenksideen auswählen, und zusammen mit ihren Eltern zu einem Unkostenbeitrag, für Gotti, Götti, Grossmami, Geschwister, usw. basteln

Im Bastel-Beizli servieren wir Saisonale Kürbissuppe, Hot-Dog’s, leckere Kuchen, warme und kalte Getränke.

Es benötigt keine Anmeldung. „Äs hät,so langs hät!“