Am Sonntag 11.12.2016 (14.30, Thomasgarten Oberwil), spielen die Leimentalerinnen zuhause gegen das kämpferisch starke Team aus Yverdon.

Diese Woche tritt die HSG Leimental nach einer 2-wöchigen Pause gerade zweimal an. Nach dem Auswärtsspiel in Luzern am Donnerstag, möchten die Leimentalerinnen am kommenden Sonntag in Oberwil gegen die Spielgemeinschaft Yverdon & Crissier die nächsten zwei Punkte ergattern. Beide Teams verbuchen momentan 9 Punkte auf ihrem Konto. Umso wichtiger ist ein Sieg am Wochenende.

Mit viel Kampfgeist, Siegeswillen und einer kompakteren Verteidigung als in den letzten Spielen, sollen die Punkte nun wieder im Leimental bleiben.