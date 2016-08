Am Samstag den 24. September 2016 steigen 6 Aargauer in der Sporthalle Aue Baden in den Boxring.



Die Aargauer Kämpfer sind voll in der Vorbereitung und trainieren sehr hart für diesen Event. Sie werden an der CASINO THAI FIGHT BADEN um den Profi K1 WM Titel (Philipp Häfeli), K1 Interkontinental Titel (Kevin Zvizdic),Profi K1 EM Titel (Daniel Stefanovski) Swiss Muaythai Titel (Simon Stähli & Jasin Sejfuli) sowie einen Superfight mit unserem Nachwuchs Talent Reto Häfeli.



Kommt vorbei und unterstützt unsere Aargauer Jungs!!



Tickets unter: www.ponsagon.ch



Facebook: Ponsagon Gym Baden