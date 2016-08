Als Belohnung für ein gelungenes Jubiläumsfest im Juni 2015 gönnte die MG Oberentfelden sich eine Vereinsreise. Für alle Mitglieder war es eine Fahrt ins Blaue, welche in Titisee-Neustadt endete. Nach dem Mittagsbrunch im Hotel fuhren wir weiter auf den Haberjockelshof, wo wir gemeinsam eine Bauernhofolympiade spielten.

Viele lustige Spiele verlangten uns bei fast tropischen Temperaturen alles ab. Nach dem Nachtessen mit Grilladen und feinen Salaten präsentierten dann alle Gruppen ihre gestellte Aufgabe, welche wir noch vor der Abfahrt gestellt bekamen. Jede Gruppe hatte nämlich ein Schlagwort im Zusammenhang mit dem Jubiläum und musste dann mit dem bereit gestellten Material dieses verbildlichen.

Den Abend liessen wir dann auf dem Hof noch ausklingen, bevor dann alle mit dem Car wieder zurück ins Hotel fuhren. Während einige schon schlafen gingen, hatten andere noch das Bedürfnis die Bar um die Ecke auszuprobieren…

Nach einem reichhaltigen Frühstück transportierte der Car zu der Brauerei Rogg in Lenzkirch. Viele spannende Facts zum Bierbrauen durften wir hier erfahren. Danach durften wir die Biere und Schnäpse der Brauerei degustieren und ein Mittagessen einnehmen. Anschliessen ging die Fahrt wieder zurück nach Hause, wo wir das Weekend mit einer Glace abschlossen.

Besten Dank an die vier Organisatoren! Wir freuen uns jetzt schon auf unseren nächsten Anlass: Am 10.09.2016 findet das Büezerfescht in Oberentfelden statt. Mehr dazu unter www.mgoberentfelden.ch.