Nach dem ersten Wochenende ist die Playoff-Halbfinal-Serie zwischen Basel und Thurgau ausgeglichen. Letzten Samstag legten die NLB-Herren von Basel Regio mit einem 3:2-Auswärtssieg vor. Am Sonntag vermochten die Basler vor heimischen Publikum aber nicht nachzulegen und mussten den Ostschweizern den Sieg zugestehen.

Floorball Thurgau erwischte in der Auftaktpartie klar den besseren Start und konnte gleich eine der ersten Tormöglichkeiten verwerten. Diese 1:0-Führung blieb bis Drittelsende bestehen, wobei die Basler dem Ausgleich stetig näherkamen. Das Team erarbeitete sich Chance um Chance, deren erfolgreiche Verwertung aber auf sich warten liess.

Mit Elan starteten die Nordwestschweizer ins zweite Drittel und kreierten erneut die besseren Chancen. Ein unglücklich abgefälschter Querpassversuch fand aber plötzlich den Weg ins Basler Tor. Thurgau führte völlig überraschend 2:0. Kurze Zeit später war es dann aber soweit, und Basel Regio wurde ein erstes Mal für die Bemühungen belohnt. Der Anschlusstreffer durch Tanel Kasenurm durfte bejubelt werden.

Zu Beginn des letzten Drittels erzielte dann Matthias Reist mit seiner zweiten Ballberührung den Ausgleich. Im Unterschied zu einigen Partien im Playoff-Viertelfinal gegen Langenthal funktionierte das Boxplay seitens der Basler für einmal weitgehend einwandfrei, und bei eigenem Powerplay gelang dann auch 10 Minuten vor Schluss Kaspar Kallion die erstmalige Führung. Diese gaben die Basler in der Folge nicht mehr aus der Hand und spielten die enge Partie routiniert zu Ende. Damit gelang den Baslern ein optimaler Start in die Serie.

Schon im ersten Drittel zeichnete sich ab, dass die Heimpartie am Sonntag einen gänzlich anderen Charakter aufweisen sollte als das Spiel vom Vortag. Thurgau startete druckvoll und omnipräsent ins Spiel. Basel hingegen wirkte ein wenig euphorisiert vom Startsieg und brachte nicht die gleiche Präsenz aufs Spielfeld wie der Gegner. Dementsprechend war es nicht überraschend, dass die Ostschweizer das Führungstor erzielten und kurz darauf nach Kontern gleich zweimal nachlegten. 1:4 sollte nach einem Drittel das Verdikt für die Basler heissen.

Im zweiten Spielabschnitt war es dann aber hauptsächlich Basel Regio, welches Tempo machte und den Gegner unter Druck setzte. Doch mal für mal blieben die Bälle des Aufsteigers in der vielbeinigen Abwehr der Thurgauer hängen oder landeten beim Torhüter und nicht im Netz. Basel war bemüht, blieb aber brotlos, bis Routinier Raffael Schmid mit seinem ersten Saisontor die Hoffnung zurückbrachte. Kurz vor Drittelsende waren es dann aber die Gäste, die auf 2:5 erhöhten. Mit dem Pausensignal kassierte Thurgau dann noch eine Strafe.

Basel startete also in Überzahl in den Schlussabschnitt. Nach nicht mal einer Minute verkürzte Nicolas Schwob auf 3:5. Ein weiteres Tor wollte den Baslern aber einfach nicht gelingen. Auch die Umstellung auf zwei Linien brachte nicht die gewünschte Wirkung. Thurgau gewann schliesslich verdient mit 6:3 und glich die Serie damit aus. Weiter geht der Halbfinal diesen Donnerstag in Weinfelden. Am Samstag, um 15:00 Uhr, kommt es dann in der St. Jakobshalle zum vielleicht entscheidenden Spiel.

Herren NLB Playoff-Halbfinal -Serie - Unihockey Basel Regio vs. Floorball Thurgau (best-of-five)

Spiel 3: Do. 16. März 2017, 20:00 Uhr, Paul Reinhart Halle Weinfelden

Spiel 4: Sa. 18. März 2017, 16:00 Uhr, St. Jakobshalle in Basel

ev. Spiel 5: So. 19. März 2017, 18:00 Uhr, Paul Reinhart Halle in Weinfelden

Spiel 1

Floorball Thurgau - Unihockey Basel Regio 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

11.03.17, Paul Reinhart Halle, Weinfelden. 305 Zuschauer. SR Bühler/Bühler.

Tore: 3. Y. Rubi (N. Gröbli) 1:0. 29. M. Jolma 2:0. 33. T. Kasenurm (T. Conti) 2:1. 42. M. Reist (T. Kasenurm) 2:2. 52. K. Kallion (N. Schwob) 2:3.

Strafen: 2 mal 2 Minuten gegen Floorball Thurgau. 2 mal 2 Minuten gegen Unihockey Basel Regio.

Aufstellung: Christian Coray (T), Tim Kramer (T), Raphael Hasler, Nicolas Schwob, Raffael Schmid, Tiziano Conti, Matthias Reist, Valentin Schmid, Jaakko Levola, Dennis Kramer (C), Jani Rajala, Stefan Häring, Jonas Marti, Carlo Wildi, Simon Best, Tobias Rudin, Patrick Schaffter, Yannick Lantos, Kaspar Kallion, Tanel Kasenurm.

Spiel 2

Unihockey Basel Regio - Floorball Thurgau 3:6 (1:4, 1:1, 1:1)

12.03.17, Sandgruben, Basel. SR Kaiser/Schoch.

Tore: 13. J. Königshofer (O. Oilinki) 0:1. 15. M. Jolma (O. Oilinki) 0:2. 16. Y. Rubi (F. Strandljung) 0:3. 17. K. Kallion 1:3. 18. L. Altwegg (N. Gröbli) 1:4. 37. R. Schmid (J. Marti) 2:4. 40. M. Jolma (O. Oilinki) 2:5. 41. N. Schwob (T. Kasenurm) 3:5. 45. M. Jolma (O. Oilinki) 3:6.

Strafen: 2 mal 2 Minuten gegen Unihockey Basel Regio. 2 mal 2 Minuten gegen Floorball Thurgau.

Aufstellung: Christian Coray (T), Tim Kramer (T), Raphael Hasler, Nicolas Schwob, Raffael Schmid, Tiziano Conti, Matthias Reist, Valentin Schmid, Jaakko Levola, Dennis Kramer (C), Stephan Hänggi, Jani Rajala, Jonas Marti, Carlo Wildi, Simon Best, Tobias Rudin, Patrick Schaffter, Yannick Lantos, Kaspar Kallion, Tanel Kasenurm.