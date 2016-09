Turnfahrt des MTV Untersiggenthal

Bei bestem Wanderwetter trafen sich am Samstagmorgen 32 Männerturner des MTV Untersiggenthal am Bahnhof Turgi zur alljährlichen Turnfahrt. Die Fahrt führte mit dem Zug über Zürich und Ziegelbrücke an den Walensee, wo wir in Mühlehorn das Postauto bestiegen, das uns hinauf nach Filzbach am Kerenzerberg brachte. Nach einem kurzen Kaffeehalt beim Sportzentrum begannen wir unsere Panoramawanderung am Kerenzerberg. Der abwechslungsreiche Weg bot immer wieder schöne Ausblicke auf den Walensee und die Churfirsten. Im weiteren Verlauf der Wanderung wurde sogar mittels einer „Gwagglibrugg“ ein Tobel überwunden. Nach zwei Stunden Wanderzeit erreichten wir eine „Besenbeiz“ mit dem treffenden Namen „Ende der Durststrecke“, wo auch für uns der Durst dank eines Apéros zu Ende war. Anschliessend nahmen wir auf der Terrasse das Mittagessen ein, das mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen abgerundet wurde. Dermassen gestärkt konnten wir die Nachmittagsetappe unserer Wanderung in Angriff nehmen, welche uns durch Wald und Schluchten auf eine Sonnenterrasse über Murg führte, mit herrlichen Ausblicken auf den Walensee hinunter mit dem Dorf Quinten, welches nur zu Fuss oder mit dem Schiff erreichbar ist, und auf die Churfirsten. Ein steiler Abstieg führte uns direkt zum Bahnhof Murg, wo wir die Wartezeit bis zur Zugsabfahrt in der nahegelegenen Gaststätte bei einem verdienten Bier sinnvoll nutzten. Der Zug brachte uns dann zurück ins Siggenthal, wo wir den schönen Tag bei einem gemütlichen Abendessen in einer Pizzeria ausklingen liessen. Ein grosser Dank geht an unsere Reiseleiter Werni Fischer und Hansueli Gasser für die schöne Turnfahrt.

Remo Cazzari