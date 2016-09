Bei wunderschönem Wetter gingen 21 Turnerinnen auf die Reise ins Entlebuch. Nach einem stärkenden Café in Wolhusen wanderten wir entlang der kleinen Emme nach Hasle. Zwischendurch verpflegten wir uns bei einem Picknick. Nach 3-stündiger Wanderung fuhren wir mit dem Postauto nach Heiligkreuz. Hier oben genossen wir die schöne Aussicht und das feine Apero. Anschliessend begaben wir uns auf den Gesundheitsweg mit verschiedenen Knaipp Stationen. Nach dem Zimmerbezug im Hotel Heiligkreuz wurden wir mit einem feinen Nachtessen verwöhnt.



Am Sonntag Morgen gestärkt nah einem feinen Frühstück wanderten wir auf die First. Herrliche Aussicht rundherum, Nach dem Mittagessen liefen wir nach Heiligkreuz zurück. Mit Postauto und Bahn fuhren wir zum Ausgangspunkt Wolhusen. bei Café und leckerem Dessert auf dem Bauernhof in Albertswil rundete die Turnerreise ab. Mit vielen herrlichen Eindrücken aus Natur und Gastronomie sind wir am Sonntag Abend nach hause zurückgekehrt.



Autorin Martha Fluri