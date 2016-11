Tischtennisclubs Döttingen Spitzenresultate von Döttinger Tischtennisspieler an den NWTTV-Einzel-/ Doppelmeisterschaften in Zofingen

(wr, 28.11.2016)



Eine kleine Delegation (Robin Mühlebach, Victor Granet, Roman Kleiner und Samuel Zumbühl) vom TTC Döttingen nahm an den diesjährigen NWTTV-Einzel- und Doppelmeisterschaften vom Sonntag, 27. November 2016 in Zofingen teil.

Teilnahmeberechtigt waren alle lizenzierten Tischtennisspieler der Kantone Aargau, Baselland und Basel-Stadt.

Einen hervorragenden Tag erwischte dabei Robin Mühlebach (A16-klassiert).

In der Kategorie Herren A (Klassierungen von A16 bis A21) erreichte Robin dank Einzelsiegen gegen Weber Markus (B14) den Halbfinal. In dieser höchsten Kategorie wird über 4-Gewinnsätze gespielt. Robin unterlag dabei dem Lenzburger Top-Spieler Silvan Lauper und späterem 2.platzierten mit 4:2 und verpasste damit den Einzug ins A-Finale. Der zweite Topspieler von Victor Granet vermochte sich im Achtelsfinale gegen den NLC – Spieler Vogelsang aus Bremgarten knapp in 5 Sätzen durchsetzen und zog somit in den Viertelsfinal ein. Dort musste er gegen einen weiteren NLC-Spieler Vito Semeraro (A16) aus Lenzburg antreten. Dieser erwies sich als zu stark. Victor gewann in diesem Spiel jedoch einen Satz, schied aber in diesem Wettbewerb aus und belegte schlussendlich den 5. Rang.

In der Kategorie Herren B (Klassierungen von B11 bis B15) lief es Victor deutlich besser. Dank Siegen gegen Vogelsang (Bremgarten) und Weber (B14, Olten) erreichte Victor den Final in dieser Kategorie. Dabei musste er gegen den talentierten Spieler Yannick Renold aus Bremgarten (B14 und NLC-Spieler) antreten. In den Sätzen 1 und 2 spielte stark auf, vermochte aber zwischenzeitliche Punkteführungen nicht über die Runde bringen und verlor diese jeweils äusserst knapp. Im 3. Satz vermochte er gegen den stark aufspielenden Renold nichts mehr ausrichten. Somit verlor er dieses Final mit 0:3 Sätzen, wurde damit Zweiter in dieser Kategorie.

Neben den Einzelserien nahmen Robin und Victor ebenfalls noch in den Doppelserien teil.

In der Doppel-Kategorie Herren A/B spielte Robin diesmal zusammen mit Victor Granet. Den Beiden lief es hervorragend. Sie gewannen das Doppelfinale gegen die jungen Bremgartner NLC-Spieler Jäger/Vogelsang verdient mit 3:1.

In der Mixed Doppel-Kategorie spielte Robin mit der Baslerin Jacqueline Trieu aus Rio Star Muttenz. Dabei lief es den Beiden sehr gut und erreichten den Final. In diesem Final zeigten sie gegen das routinierte Bremgartner Doppel Korner/Ebner ihr bestes Tischtennis und gewannen klar in drei Sätzen, wobei diese doch etwas knapp und umstritten waren. Die Beiden wurden verdient Nordwestschweizermeister im Mixed-Doppel.

Roman Kleiner sowie Samuel Zumbühl konnten sich gegen starke Gegner in den Kategorien C und D nicht durchsetzen und erreichten leider nicht die nächsten Runden im Turnier.

Somit ging für den TTC Döttingen, insbesondere für Robin Mühlebach und Victor Granet ein erfolgreiches Turnier zu Ende. Dabei konnten die Beiden 2 Gold-, 1 Silber sowie 1 Bronzemedaille mit nach Hause heimbringen.