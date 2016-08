Wiederum öffnet unser Clublokal die Türen für alle Modell- Eisenbahn Fans am Samstag 1. Oktober 2016 sowie Sonntag 2. Oktober 2016. Die Ausstellung ist jeweils von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. Kinder erhalten in Begleitung von

Erwachsenen einen Gratiseintritt. Ebenfalls bietet die gemütliche Gastwirtschaft diverse Speisen an und lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.Eintritt Fr. 3.-- . Parklätze bei der IBW/Bleiche/Steingasse in Wohlen.