Der Kaffi-Treff der kath. Frauengemeinschaft vom 2. November stand mit seinem Thema „Sterbebegleitung bedrückend – beglückend“ ganz im Zeichen von Allerheiligen und Allerseelen.

Ausserordentlich viele Frauen treffen sich nach dem 9 Uhr Gottesdienst zu dem angekündigten Vortrag. Frau Myrtha Schmid nimmt die Anwesenden mit auf eine spannende Reise durch die 10 Jahre ihrer Tätigkeit als Sterbebegleiterin im Kantonsspital Baden. Sie beschreibt ihre Tätigkeit; weist darauf hin, dass eine spezifische Ausbildung notwendig ist; strenge Regeln den Schutz vor möglichem Missbrauch der Sterbenden vorgegeben sind; die SterbebegleiterInnen regelmässig von geschultem Personal betreut und unterstützt werden. Seit Beginn führt sie ein „Abend-Tagebuch“ mit vielen eindrücklichen Aufzeichnungen ihrer „bedrückend – beglückenden“ Erfahrungen und Erlebnisse. Emotionen aller Art werden in dieser letzten Lebensphase von allen Beteiligten hautnah erlebt. Die „bedrückende“ Trauer wandelt sich in der Regel in ein „beglückendes“ Gefühl der Dankbarkeit.

Die „Abend-Tagebuch“-Eintragungen berühren die Zuhörerinnen und die eingetretene ruhige Stille bietet den passenden äusseren Rahmen.