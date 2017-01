Die kath. Frauengemeinschaft widmete den 12. November 2016 voll und ganz den Kindern. Den Kindern in Windisch und den Kindern in der Ukraine.

Die vielen leeren Tische im grossen Saal des kath. Kirchenzentrums wurden als Verkaufsstände von den angemeldeten Kindern benutzt. Spielsachen, Bücher, DVDs, Legos wurden freundlich präsentiert. An ankommende KäuferInnen, ja auch untereinander wurden die angebotenen Spielsachen zu günstigen und, wie an einer Börse üblich, zu erhandelten Preisen verkauft. Wer Lust auf einen feinen Kaffee mit köstlichem Kuchen verspürte oder farbige Süssigkeiten bevorzugte, konnte sich den Wunsch ebenfalls erfüllen. Wer über Mittag bleiben wollte, konnte wählen zwischen Pizza und Hot Dog. Das rege Verkaufstreiben an diesem Tag erstaunt die Schreiberin stets von neuem. Hier die zufriedenen Kindergesichter, wenn sie einen ansehnlichen Umsatz erzielen – dort die lächelnden KäuferInnen, wenn sie ihr neues Lieblingsspielzeug in Händen halten.

Auch wer nur wenig oder gar keinen Erlös erzielt hat, kann mit dem guten Gefühl nach Hause gehen, zusammen mit anderen Kindern in einem anderen Teil der Welt viele Kinder unterstützt zu haben. Gesammelte, nicht mehr benutzte und intakte Spielsachen, sowie der Erlös des kulinarischen Angebots in der Höhe von Fr. 200.00 werden an Kinder in der Ukraine gespendet. Die Organisation „Helfen sie helfen" übernimmt den Transport und die Verteilung vor Ort.