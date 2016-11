15:30, der Schiedsrichter pfiff zum Anpfiff an. Der Gegner, SV Volley Wyna, hatte Aufschlag. Das Spiel begann von Anfang an spannend, beide Teams schenkten sich nichts, jedoch konnte der Gegner zu Anfang mit den Punkten davon ziehen. Es sah so aus, als würde SV Volley Wyna den ersten Satz für sich entscheiden können, doch wir kämpften uns sensationell ins Spiel zurück und gewannen 27:25. Durch unseren Sieg im ersten Satz war der Kampfwille von Wyna gebrochen und wir konnten die beiden nächsten Sätze souverän für uns entscheiden.

Euphorisch vom Sieg gegen Wyna fuhren wir nach Kaisten und trafen dort auf Smash. Wieder sah das Spiel zu Anfang nicht gut aus. Wir spielten schlecht und so hinkten wir teilweise mit bis zu 10 Punkten hinter dem Gegner her. Nicht überraschend verloren wir den ersten Satz zu 12. Die nächsten beiden Sätze konnten wir wieder für uns entscheiden, spielten jedoch immer noch nicht ganz in Topform. So verloren wir im Vierten leider noch einmal knapp und das Spiel ging in den fünften Satz. Zum Schluss gaben wir noch einmal alles und gewannen 3:2, mussten leider aber einen Punkt abgeben.