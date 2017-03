Zwei Teams des Sportverein Oftringen STV traten am vergangenen Freitagabend gegen 13 weitere Mannschaften zur Volleyball-Night in Kölliken an.

Jedes Teammitglied war bemüht, den Ball in die richtige Richtung zu lenken. Dies gelang leider nicht immer zu Gunsten der Oftringer. Trotzdem blieben die Turnerinnen und Turner top motiviert und mit vereinten Kräften gelang der eine oder andere Punkt. Das Turnier schlossen die beiden Mannschaften auf dem 10. bzw. 12. Schlussrang ab. Da das Spielen offensichtlich allen sehr viel Spass gemacht hat, war die Platzierung auch nur Nebensache. Wir gratulieren den beiden Teams für die guten Leistungen.