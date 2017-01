Im Winter denkt man gerne an die Berge oder an den Süden. Etwas südliches Flair bietet Ihnen der Männerchor Hägglingen mit seiner Spaghettata am Samstag, 21. Januar 2017, ab 18:00 Uhr, in der Mehrzweckhalle Hägglingen. Neben verschiedenen Spaghetti-Gerichten verwöhnen wir Sie mit einem feinen Tropfen Rotwein, Kaffee und Kuchen. Dazu gibt es Liedervorträge des Männerchors und des Kirchenchors Wohlenschwil-Mägenwil als Gastchor. Bei Ferdi und Godi und ihrem Glücksrad liegt schliesslich auch noch eine Speckseite oder eine Riesensalami drin. Wir heissen Sie heute schon willkommen!

Ihr Männerchor Hägglingen