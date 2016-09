Am Samstag fanden in Thun die diesjährigen Kantonalbernischen Schülermeisterschaften statt.



Für den JJC Solothurn ging Selina Kaufmann in der Kategorie Schülerinnen A an den Start. Sie konnte alle Begegnungen für sich entscheiden und erkämpfte sich so den 1. Rang.



Joél Duss kämpfte in der Kategorie Schüler B. Er konnte in seiner Kategorie viel Erfahrung sammeln und erreichte den 4. Schlussrang.