Sie haben sich schon lange gefragt, weshalb das Licht in der Turnhalle Herznach mehrmals pro Woche so lange brennt? Einige Einwohner sind dieser Frage nachgegangen und erschienen zu einem der Schnuppertrainings des STV Herznach. Während der STV mit einer unterhaltsamen Turnershow auf sich aufmerksam gemacht hat, wurden im Staffeleggtal Flyer versandt und die Bevölkerung in ein unverbindliches Schnuppertraining eingeladen. Zu den verschiedenen Trainings wie Geräteturnen, Leichtathletik, Team-Aerobic sowie bei den weniger bekannten Disziplinen Cirquit und Fachtest erschienen darauf viele neue und auch bekannte Gesichter, was die Turnerfamilie sehr freut.

Ein grosses Dankeschön an die Leiter und Mitwirkende Vereinsmittglieder.

(ds)