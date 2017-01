(Foto des Vorstands)

Am Freitag 13. Januar 2017 konnte Riegenpräsident René Laesser nach Flädlisuppe und Fitnessteller 48 Männerriegler und 2 Gäste begrüssen. Die beiden ältesten Teilnehmer, Ernst Hagmann, der am 22. Januar 2017 seinen 100. Geburtstag feiern kann, und Theo Lips, wurden mit einem Schluck aus dem ältesten Becher des TVO geehrt. Der Jahresbericht des Präsidenten lies die Höhepunkte des letzten Vereinsjahrs Revue passieren. Die traditionellen Anlässe wie Jass- und Kegelabend, Waldturnstunde, Turnfahrt und Chlaushock konnten durchgeführt werden. Peter Müller organisierte die erstmalig eintägige Turnfahrt ins Rütihubel Bad. Dank seinem Einsatz konnten alle Männerriegler, also auch diejenigen mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit, mitkommen. Peter du bist der beste Reiseleiter! Trotz Fehlen eines technischen Leiters konnten alle 34 Turnstunden erfolgreich durchgeführt werden. 9 Vorturner teilten unter der Leitung von René Laesser die Turnstunden unter sich auf. Das Echo der Turner auf diese Lösung war positiv. Zwei Turner besuchten alle Turnstunden und zwei über 90 %. Die von Riegenkassier Martin Hagmann vorgestellte Jahresrechnung 2016 schloss mit Mehreinnahmen ab. Die Jahresbeiträge bleiben für das laufende Jahr unverändert. Das Budget 2017 sieht Mehrausgaben vor. René Laesser wurde für ein weiteres Jahr als Präsident gewählt. Die übrigen fünf bisherigen Vorstandsmitglieder ebenfalls. Als neues Vorstandsmitglied wurde Peter Fromm gewählt und im Vorstand willkommen geheissen. Das von Ruedi Leemann vorgestellte Jahresprogramm wurde genehmigt. Peter Müller stellte mit viel Begeisterung und blumigen Worten die eintägige Turnfahrt 2017 ins Appenzeller Land vor und hofft auf 40 Teilnehmer. Ernst Zingg, Präsident des TVO, überbrachte die Grüsse des Turnvereins und dankte der Männerriege für ihren Einsatz. Er erwähnte, dass die Männerriege an allen Vorstandssitzungen vertreten ist und dankte René Laesser und Ruedi Leemann dafür. Zum Abschluss der Riegenversammlung wurde das Turnerlied gesungen.

Ruedi Leemann