Bei der neusten Clubmeisterschaft im Tennisclub Rheinfelden setzten sich die Favoriten in allen Kategorien durch: Bei den Aktiven duellierten sich die beiden R2-Spieler Michel Baumann und Fabrizio Petraglio. Dabei gewann der erstgenannte Tennistrainer gegen seinen knapp zwanzig Jahre jüngeren Schützling mit 7:6 6:4, um sich zum zweiten Mal nach 2007 als Clubmeister in den Siegerlisten zu verewigen.



Auch die übrigen Gewinner tauchten in den Annalen des grössten Tennisclubs im Fricktal schon öfters auf: So holte sich Peter Wahl bei den Senioren (55+) seinen inzwischen siebten Titel bei den letzten neun Austragungen. Im Finale traf er zum vierten Mal in Folge auf Andreas Steinegger, um selbigen mit 6:2 6:3 zu bezwingen. Einen zweiten Titelgewinn ohne Satzverlust gab es für Karin Bürgi bei den Seniorinnen (50+), indem sie sich gegen die Titelverteidigerin Sybille Haller nach abgewehrten Satzbällen mit 6:4 7:6 durchzusetzen wusste.



Nur eine Woche später triumphierten Bürgi und Wahl erneut: Gemeinsam entschieden sich auch das Mixed Doppel nach einem deutlichen Sieg im Endspiel gegen Gabriela Graf und Hans Meder mit 6:1 6:2 für sich, um ihren ersten Titelgewinn in dieser Konkurrenz zu feiern.



Bei den Junioren (U14) blieb Michel Hügli in einer Vierergruppe ohne Satzverlust und setzte sich souverän vor Dominic Lang, Flavio Calabretti und Gian Sieber durch, um sich erstmals zum Clubmeister zu krönen. Zugleich war er auch ein Teil der erfolgreichsten TCR-Nachwuchsequipe im Junioren-Interclub, welche sich bis in die Qualifikationsspiele zur Schweizer Meisterschaft 2016 in Winterthur vorkämpfte.



In der Vorrunde hatte sich die eingespielte Auswahl um Joel Baumgartner, Leonardo Califano, Jonas Marending und Dominik Rothenfluh in den beiden Duellen mit Muttenz (6:0) und Old Boys Basel (4:2) durchgesetzt, ehe auch die Altersgenossen von Tennis an der Birs chancenlos waren und sich auf dem eigenen Platz mit 1:5 geschlagen geben mussten. Die Rheinfelder mussten ihre Träume von einer Teilnahme an der nationalen Endrunde schliesslich erst auswärts beim BLTC begraben.



Der Basler Traditionsverein hatte sich in der Gruppenphase schon für die zweite Mannschaft aus Rheinfelden als zu hohe Hürde erwiesen. Nun verlor auch das Fanionteam der TCR-Nachwuchsabteilung am Margarethenpark, wo es bereits früh im Hintertreffen lag und schliesslich mit 2:4 unterlag. Dabei sorgten Dominik Rothenfluh (im Einzel) bzw. Joel Baumgartner und Leonardo Califano (Doppel) immerhin für zwei verdiente Ehrenpunkte zum Abschluss einer JIC-Spielzeit mit vielen Erfolgserlebnissen.