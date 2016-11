Für viele Menschen mit Handicap ist der Alltag alles andere als leicht. Procap enga­giert sich für sie in den Bereichen Sozialpolitik, Bildung, Rechtsberatung, Freizeit, Ge­sundheit und Sport.Wichtig ist jedoch auch für Menschen mit Behinderung die Pflege von Kontakten, Unterhal­tung und Abwechslung.Die Sektion Baden lädt nebst Ausflügen und Hocks ihre Mitglieder jeweils gegen Ende Jahr zu einem Jahresschlussessen ein. Dieses Jahr fand der Anlass am 12. November und wiederum im Gasthof Hirschen in Kirchdorf statt. Es war ein spezielles Jahres­schlussessen, weil 2016 die Sektion Baden ihr 75-jähriges feiern kann. Aus diesem An­lass wurde den 45 Gästen das Essen mitsamt Dessert und Kaffee spendiert. Das „Jubiläumsdessert“ bestand in einer zwei Meter langen Crèmeschnitte. Zum Abschluss des Nachmittags konnte man sich mit Spannung und Konzentration dem traditionellen Lotto widmen. Die Gäste machten jedoch auch von der Gelegenheit regen Gebrauch, miteinander zu sprechen, Kontakte zu pflegen und manchmal auch ihre Sorgen zu teilen. Man freut sich jetzt schon auf das Es­sen im nächsten Jahr. rf