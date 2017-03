Durch den Sieg im Halbfinal gegen den VBC Kerzers(5:3 Satzverhältnis) hat unser Damen 1 den Einzug in die Finalspiele erreicht.

Der Finalsieger steigt direkt in die Nationalliga B auf. Der Verlierer hat noch eine weitere Aufstiegschance in sogenannten Barragespielen. Wir hoffen sehr, dass wir in unserem Heimspiel eine gute Basis für das anschliessende Auswärtsspiel erspielen können.



Das erste Playoff Final-Spiel(Heimspiel) findet am 18. März 2017 um 16h00 in der Turnhalle Kirchacker in Gerlafingen statt.