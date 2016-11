Resultat: 3:1 (25:23 / 25:17 / 23: 25 / 25:19)

Am Samstag trat das Herren 1 vom SV Olten auswärts gegen Winterthur an. Das Spiel ging zwar verloren, dennoch hatten die Oltner Grund zur Freude: Erstmals in dieser Saison konnte man einen Satz für sich entscheiden.