Neujahrsapéro am drei Königstag….

Kein anderer Anlass bietet so viel Gelegenheiten, seine Nachbarn besser kennen zu lernen und alte Freundschaften aufleben zu lassen, als der, vom Quartierverein organisierte Neujahrsapéro.

Kühl das Wetter warm die Stimmung – in etwa so kann der Anlass beschrieben werden. Ein Event, der einmal mehr durch Hildegard und Martin Schmückle, zusammen mit fleissigen Helfern an der Fliederstrasse organisiert wurde. Die, in grosser Zahl anwesenden Gäste, es waren an die 50 Quartierbewohner, erwartete ein reichhaltiges, liebevoll zubereitetes Angebot an Speis und Trank.

Anstossen auf das neue Jahr, konnte man somit problemlos und so oft wie möglich, ohne versorgungstechnisch in Not zu geraten…. Die Kunst bestand eher darin, sich dosiert vorzuar-beiten, damit das ganze mit klarem Kopf genossen werden konnte und sich mit möglichst allen eine kurze Unterhaltung ergab.

Alphornklänge begrüssten das neue Jahr und ebneten den Weg, für ein harmonisches Miteinander. Wenn auch nur symbolisch, so doch recht eindrücklich für alle anwesenden. Der Anfang ist geglückt. Mit etwas gutem Willen und frischem Mut, werden wir auch im neuen Jahr 2017 gemeinsam viele schöne Stunden erleben.

Besten Dank den fleissigen Organisatoren und allen ein gutes neues Jahr.

Dies wünschte Vereinspräsident Hanspeter Schneider im Namen des Vereins von ganzem Herzen allen versammelten Gästen.

