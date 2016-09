Chorsingen ist einfach toll!

Die Grundideen der Kinderchore Simsalabim (1. Kindergarten bis 2. Klasse) und Sforzato (3. bis 6. Klasse) sind vielseitig. So lernen die jungen Sängerinnen und Sänger Lieder aus aller Welt und verschiedener Stile kennen; sie werden Erfahrungen sammeln mehrstimmig zu singen und lernen, dass der Chor ein Klangkörper ist. In der Mehrstimmigkeit behaupten sich die Kinder mit ihrer Stimme in ihrer Gesangsgruppe. Es ist nicht ein Singen gegen die anderen Gruppen sondern ein Miteinandersingen, damit eine Harmonie und ein neuer Klangraum sowie ein neues Klangbild entstehen kann.

Das Singen fordert die Kinder auf zahlreichen Ebenen gleichzeitig: hören, reagieren, agieren, Text memorieren, Melodien wiedergeben, Körperwahrnehmung, kontrolliertes Atmen,…dabei entsteht viel Freude und unglaublicher Spass!

Zusammen werden Konzerte aufgeführt. Dafür werden nebst den Liedern auch Tänze oder kurze Szenen einstudiert.

Mitglieder des Elternvereins Erlinsbach erhalten eine Ermässigung auf die Kosten pro Semester. Details, Zeiten, Ort finden Sie auf www.elternverein-erlinsbach.ch

Anmeldeschluss: 29. September per Mail an info@elternverein-erlinsbach.ch