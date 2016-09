Wenn Du Freude an der Bewegung und Freude am Umgang mit Kindern hast, dann bist Du die richtige Person für uns! Du gestaltest eine Stunde Bewegung, Spiel und Spass für unsere 4-6 jährigen Vereinsmitglieder und bekommst dafür viele strahlende Gesichter zu sehen.

Möchtest Du Deine eigenen Ideen umsetzen - wir unterstützen Dich gerne dabei und bieten Dir an, Kurse zu besuchen.

Die Turnstunde findet jeweils am Montagnachmittag 14.00 – 15.00 Uhr in der Sporthalle in Obersiggenthal statt. Die Entlöhnung beträgt CHF 10.00 / h.

Bist Du interessiert? Wir vom DTV Obersiggenthal freuen uns sehr auf Deine Kontaktaufnahme.

Melde dich bitte bei: Lydia Keusch jugend@dtvobersiggenthal.ch