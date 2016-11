BTV Aarau 1 - VBC Niederlenz 3:0

Halle , Niederlenz. 15 Zuschauer. SR: Staedelin/Baumann

Sätze: 25:17 (18min), 25:23 (24min), 25:17 (20min). Total: 1h 2min.

BTV Aarau : J.Hasler, Dambenzet, Rytz, Do-Thoung, Hunziker, M.Hasler, Greb, Limacher, Klein, F.Payá, Bracher(Libero), Coach: J.Payá

VBC Niederlenz: M.Fruci, Senn, Kraft, Häusermann, Blum, C.Fruci, Bruggisser, Kubli, Dietiker. Coach: S.Kubli



Am Donnerstag dem 10.11. spielten wir einen Auswärtsmatch gegen Niederlenz. Zum ersten Mal mit dabei, die ungarische Spielerin Nathalie Dambendzet, welche schon bei zahlreichen Vereinen mitgespielt hat wie auch in Österreich, Frankreich, Deutschland und aktuell in der Schweiz. Mit Verstärkung der zweifachen deutschen Meisterin erhoffen wir gute Resultate die in Richtung Aufstieg hin gehen sollten.

Im ersten Satz war es Anfangs ein Kopf an Kopf Rennen welches bei 15:12 vom gegnerischen Team durch ein Timeout unterbrochen wurde. nach diesem Timeout spielten wir sehr konstant weiter und kämpften um jeden Ball, wir konnten die Gegner mehr oder weniger stehen lassen und erkämpften uns einen Vorsprung von 23:15. Der Coach von Niederlenz setzte sein 2. Timeout bei diesem Punktestand ein. Wir beendeten den Satz mit 25:17.

Den 2. Satz gewannen wir 25:23. Während dem Satz konnten wir uns immer wieder einen kleinen Vorsprung verschaffen, den wir jedoch immer wieder verloren. Dennoch holten wir diesen und auch den letzten Satz nach Hause. Den 3. Satz gewannen wir mit 25:17, einem klarem Vorsprung, den wir anfangs Satz holten und bis am Ende hielten.

Unser nächstes Ziel ist es gegen Wyna Punkte zu holen. Wenn möglich natürlich mit dem Sieg für unsere Eagles. Es wird bestimmt kein einfaches Spiel aber wir werden versuchen uns so gut wie möglich auf die, mit uns aufgestiegenen Spielerinnen, einzustellen. Wyna liebt es ein schnelles Spiel aufzuziehen.