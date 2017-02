Am letzten Samstag organisierten die beiden SVP Kantonsratskandidaten aus Härkingen, Luca Hasler und Rolf Joachim, einen Oldtimer-LKW der Marke Saurer 2DM. Sie beschmückten den Oldtimer mit Wahlplakaten und besuchten so zahlreiche Gemeinden im Thal und im Gäu. An den jeweiligen Standorten verteilten sie Amaryllis und den Wahlflyer, was bei den Wählerinnen und Wählern sehr gut ankam. Der direkte Kontakt mit den beiden Kantonsratskandidaten wurde sehr geschätzt, die Aufmerksamkeit durch das einzigartige "Wahlmobil" war den beiden gewiss.