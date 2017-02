Der Trachtenchor Mellingen feierte die 70. Generalversammlung und begann damit mit dem Jubiläumsjahr. Die Versammlung nahm 2 neue Aktiv-Mitglieder in ihre Reihen auf und kürte 3 Ehrenmitglieder. Die Vorbereitungen zu den Heimatabenden Ende April laufen auf Hochtouren.

Mit einem sehr schmackhaften Nachtessen aus der Küche der Braui in Mägenwil wurde die 70. und damit Jubiläums-Generalversammlung des Trachtenchors Mellingen eröffnet.

Präsidentin Marianne Keller führte die Versammlung geschickt durch alle Traktanden. Der Verein konnte einen sehr schönen Gewinn verbuchen uns steht damit auf finanziell gesunden Füssen. Im vergangenen Vereinsjahr wurde an 42 Proben und an über 20 Auftritten gesungen. Ein Höhepunkt im Jahresprogramm war sicher die Teilnahme am Nordwestschweizerischen Jodlerfest in Rothrist. Der Auftritt wurde von der gestrengen Jury mit der Note «Gut» bewertet. Mit dieser Note hat sich der Trachtenchor für die Teilnahme am Eidg. Jodlerfest 2017 in Brig ausgezeichnet und qualifiziert. Ein weiteres Highlight war das Konzert der drei Chöre in der katholischen Kirche. Die Begeisterung des Publikums löste fast nicht enden wollenden Applaus aus.

Mit grosser Freude konnte der Verein zwei neue, aktive Sänger in seine Reihen aufnehmen und hat nun 34 aktive Sängerinnen und Sänger.

Ein ganz spezielles Traktandum waren die Ehrungen. Dabei wurde Karl Fleischmann für sage und schreibe 50-jährige, aktive Vereinstätigkeit geehrt.

Trudi Huber und Helen Saxer wurden für ihre 30-jährige, Vreni Weber für ihre 20-jährige und Rolf Karl Niedermann für seine 5-jährige Vereinsaktivität geehrt.

Schliesslich wurden die Präsidentin Marianne Keller, ihr Gatte Willy Keller und die Sängerin Katharina Wirth zu Ehrenmitgliedern des Trachtenchors Mellingen gekürt.

Das Strahlen in den Gesichtern der Versammelten, die regen Diskussionen und die fröhlichen Gespräche zeigten einmal mehr, dass der «Team-Spirit» im Trachtenchor Mellingen stimmt. Alle freuen sich nun auf die Heimatabende mit Theater vom 28. Und 29. April im Löwensaal Mellingen und natürlich auf die Teilnahme am Eidg. Jodlerfest in Brig.

Unter dem Motto: «zämestoh und singe» wird das neue Vereinsjahr in Angriff genommen.