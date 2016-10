Am Samstag, 12. November, lädt Sie der Musikverein Concordia Hägglingen ein zu einer musikalischen Reise unter dem Motto ‚Walking to the Sky‘. Wir haben für Sie ein abwechslungsreiches Konzertprogramm vorbereitet. Es erwarten Sie Rock- und Pop-Hits von Chart-Stürmern wie Adele, Amy Winehouse oder Bryan Adams aber auch etwas ältere Ohrwürmer von Quincy Jones (Soul Bossa Nova) oder Herb Alpert (Tijuana Taxi) dürfen nicht fehlen. Und traditioneller-weise gehören auch wohlklingende Märsche und der Auftritt unseres Nachwuchses – dieses Jahr die Junior Hoppers – zu unserem Konzertabend.

Ab 18.15 h können Sie sich bei uns mit einem feinen Nachtessen stärken und nach dem Konzert laden Kaffeestube und Pub zum gemütlichen Verweilen ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr Musikverein Concordia Hägglingen